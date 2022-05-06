Okullarında kuaförlüğü öğrenip iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar - Son Dakika
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Okullarında kuaförlüğü öğrenip iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar

06.05.2022 11:01
Okullarında kuaförlüğü öğrenip iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorlar

Adana'da, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okullarında kuaförlüğün inceliklerini öğrenip ek gelir kazanarak iş yeri açma belgesiyle mezun oluyor.

Adana'da, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okullarında kuaförlüğün inceliklerini öğrenip ek gelir kazanarak iş yeri açma belgesiyle mezun oluyor.

Meslek lisesinde teorik derslerin yanı sıra bölümlerinin atölyesinde de öğrendiklerini uygulama şansı yakalayan öğrenciler, güzellik ve saç bakımı konusunda deneyim kazanıyor.

Uygulama atölyesinde saç kesiminden boyaya, fönden topuza kadar her konuda eğitim alan öğrenciler, cilt bakımıyla ilgili işlemleri de öğreniyor.

Öğrenciler, dışarıdan müşteri kabulü de olan uygulama atölyesinde yaptıkları işlemlerle ek gelir elde etme şansı da yakalıyor.

Diploma ve iş yeri açma belgesiyle okullarından mezun olan öğrenciler, nitelikli eleman olmanın yanı sıra kendi işletmelerini açabilme imkanı da buluyor.

"Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Güzellik Hizmetleri Bölümü Şefi Duygu Özbek, AA muhabirine, bölümlerinde 60 kız öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Okullarında saç ve cilt bakımıyla ilgili iki atölye olduğunu aktaran Özbek, öğrencilerin burada öğrendiklerini pratiğe dökme şansı yakaladığını belirtti.

Özbek, öğrencileri saç şekillendirme, boya, röfle, saç kesimi ile makyaj ve el ayak bakımı konularında uzman hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Özbek, müşterilere işlem yapılırken öğrencilerin de farklı uygulamaları görme fırsatı bulduğunu aktararak, "Burada kaliteli hizmet veriyoruz. Yaptığımız işin işlem basamağına göre en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dışarıya göre fiyatlarımız çok daha uygun. Bu anlamda tercih ediliyoruz." diye konuştu.

Duygu Özbek, mezun olan öğrencilerin iş anlamında sıkıntı yaşamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz 12'nci sınıfta staja gidiyorlar. Güzellik salonlarında, kuaförlerde çalışabiliyorlar. İş imkanı hazır şekilde onları bekliyor. Buradan mezun olan öğrencimiz, meslek lisesi diplomasının yanı sıra iş yeri açma belgesine sahip oluyor. Öğrenciler, yetkinliğine göre saç bakımı ya da ciltle ilgili alanlarda rahatlıkla çalışabiliyor. Birçok öğrencimiz staj gördüğü yerde genellikle kalıyor. O kadar çok talep görüyoruz ki dışarıdan tabii ki eleman ihtiyacı artıyor. Öğrenciler staj gördükten sonra bir çalışan olarak kalıp iş hayatına atılmış oluyor."

"Hedefim, kendi işimin patronu olmak"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Azime Sıla Taş, isteyerek okuduğu bölümde güzellik ve saç bakımının inceliklerini öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Okuldaki atölyede hem öğrendiklerini uygulama şansı yakaladıklarını hem de harçlık kazandıklarını belirten Taş, "İlerde kendi iş yerimi açmak istiyorum. En büyük hedefim kendi işimin patronu olmak." dedi.

Öğrencilerden Fatma Bircan Kabak da okulda mesleği öğrenip ek gelir kazanabildiğini, bundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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