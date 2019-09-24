Olay yerinde giden polis aracına sivil otomobil çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olay ihbarına giden polis aracına sivil bir otomobil çarptı. maddi hasarlı kazanın ardından polisler, başka bir araçla ihbara götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atalay Erdoğan caddesindeki kavşakta sabah saatlerinde olay ihbarı için seyir eden polis otosuna kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen B.A idaresindeki 31 ME 277 plakalı otomobil çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza esnasında araçta bulunan polisler ise bir başka ekip otosuyla olay yerine götürüldü.

Olay yerine çağrılan İslahiye Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.