Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı

26.05.2021 19:47
Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan olaylı derbide dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve dönemin siyah-beyazlı futbolcuları Ricardo Querasma ile Caner Erkin'i yaraladığı iddiasıyla yargılanan 46 sanığın davası karara bağlandı. Mahkeme sanıklardan 30'unu 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırırken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ümit Tüylü, savunmasında maç girişinde tüm bozuk paralarını Kızılay'ın kutusuna bıraktığını fakat 5 kuruşluk madeni paranın cebinde kaldığını ifade ederek "Maç içinde yaşadığım duygusal değişim ve kendi takım oyuncularıma tepkimden dolayı bunu fırlattım. Para sahaya düşmedi, beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

CİDDİ BİR ŞEKİLDE İMAJ KAYBI YAŞANDI

Mahkeme kararında, sanıkların 19 Nisan 2018'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 12. Maddesi kapsamına giren maddeleri müsabaka ve seyir alanında kullanarak, sanıkların müsabakada düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğu, dünya çapında bir derbi müsabakasının yarıda kesilmesi nedeniyle ülke futbolunun ciddi bir şekilde imaj kaybı ve her iki takımın da ciddi şekilde zarar gördüğünü dikkate alan mahkeme, meydana gelen zararı dikkate alarak sanıkların eylemine uyan şekilde cezalandırıldığını kararında vurguladı.

30 SANIK 7 AY 15'ER GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme 30 sanığı yasak maddeleri, müsabakada ve seyir alanında kullanarak müsabakada düzenin bozulmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle önce 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme 4 sanığa da aynı eylemler nedeniyle 4 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN 2 SANIĞA 3 AY 10'AR GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e karşı sanık Serhan Yurttaş'ın attığı iddia edilen kalemi ve sanık Sedat Doğan'ın attığı iddia edilen çakmağı silahtan sayarak, bu sanıkları 'Kasten yaralama', suçundan 6'şar bin adli para cezasına çarptırdı. Bu iki sanığın ayrıca maçta bulundurulması yasak olan kalem ve çakmağı spor alanına soktukları gerekçesiyle iki sanığın 3 ay 10'ar gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Gökhan Tekin'in ise Şenol Güneş'e içi su dolu şişe attığını belirten mahkeme, sanığı 'Kasten yaralama' suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bu üç sanığa verilen cezalara ilişkin mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

RİCARDO QUERASMA'YI YARALAMAYA TEŞEBBÜS EDEN 5 SANIĞA 4 BİN 500'ER LİRA CEZA

Futbolcu Ricardo Querasma'ya karşı sanıklar Abdülkadir Delibaş, Cihat Över, Metehan Akdeniz'in çakmak atmasını ve sanıklar Mirsat Balota ile Taner Çevik'in de madeni para atmasını silahtan sayan mahkeme, bu sanıkları 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu sanıkların da maçta bulundurulmaması gereken maddeleri stada soktuklarını belirterek 5 sanığı 3 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu sanıklara verilen adli para ve hapis cezasına dair hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CANER ERKİN'İ YARALAMAYA TEŞEBBÜS EDEN 2 SANIĞA 5 BİN 500'ER LİRA ADLİ PARA CEZASI

Futbolcu Caner Erkin'e yönelik madeni para attığı iddia edilen sanıklar İbrahim Yenibayrak ve Selçuk Girgin'i para atma eylemi silahtan sayılarak 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 bin 500 adli para cezasına çarptırıldı. Bu 2 sanık da maçta bulundurulmaması gereken maddeleri stada soktukları gerekçesiyle 3 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

1 YIL SÜREYLE SPOR MÜSABAKALARI YASAKLAMA TEDBİRİ

Mahkeme sanık Murat Özçelik'in ise 'Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' suçundan bin 660 lira adli parasına çarptırırken bir sanık hakkındaki davayı ise ön ödemede bulunduğu gerekçesiyle düşürdü. Ayrıca yargılanan 45 sanık hakkında da bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama şeklindeki tedbir uygulanmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan derbi maçında olaylar çıkmış, olaylar üzerine maç tatil edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede 3 şüphelinin Şenol Güneş'e, 5 şüphelinin Ricardo Quaresma'ya, 2 şüphelinin de Caner Erkin'e yabancı madde attıkları, 3 maddenin Şenol Güneş'e isabet ederek yaraladığı belirtiliyor. İddianamede şüpheliler için, "Silahla yaralama", "Spor alanlarına yasak madde sokmak", "Silahla yaralamaya teşebbüs, "Yasak madde kullanmak" 3 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Şenol Güneş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Spor


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