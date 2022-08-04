ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy'un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy'un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

04.08.2022 09:03
ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy'un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Bayram Ali Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy'un atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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