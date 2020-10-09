Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

09.10.2020 13:53
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Ölçülü giyim sektörü son yıllarda oldukça gelişme göstermiş ve önümüzdeki yıllarda da kendi içinde farklı dallara ayrılarak daha da gelişeceğine inanılan oldukça büyük ve tekstil konusunda iddialı bir sektör. Biz de Qras olarak sizin için en yeni trendlerin de yer aldığı bir ölçülü giyinme rehberi hazırladık.

Herkesin kapalı anlayışı ve tesettür çizgisi kendine. Hal böyle olunca farklı farklı kapanma şekilleri ortaya çıkıyor. Moda ise çok kişisel. İnsanın kendine yakıştığını giymesinin doğru kabul edildiği moda da bile bazı yazısız kurallar var. Şimdi gelin bu ufak konulara değinelim.

Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

TESETTÜR GİYİMDE RENK ÖNEMİ

Rengarenk giyinmek ya da nude tonlar, siyahlı bir kombin ya da daha uçuk renkler… Renk konusu oldukça kişisel bir konu. Hal böyle olunca buna ciddi kurallar koymakta doğru değil. Ancak moda endüstrisinin de bazı kuralları olduğunu yadsımamalı. Birbirine yakışan bazı renkleri üzerinizde taşımak hem kendinizi iyi hissettirecek hem de aynadaki görüntü sizi tatmin edecektir. Birbiri ile yakışmaz gibi görünüp oldukça şık durabilecek bazı renkler vardır. Örneğin koyu turuncu ve haki. Aynı şekilde zıt gruplarda gibi dursa da pembe ve kırmızı. Bu tür kontrastları oldukça beğeneceğinizi garantisini veriyoruz.

TESETTÜR GİYİMDE SADELİK NE KADAR ÖNEMLİ?

Sade giyim sadece renkleri sadeleştirmek ile olacak basit bir eylem değildir. Aksesuarlarından tutunda türban şeklinize kadar birçok şeyin önemi vardır. Patlak renkler ile de sade olmak o çizgiyi yakalamak gayet olası bir ihtimaldir. Örneğin tek renk yeşil ya da tek renk kahve, abartısız bir aksesuar… Hepsi sizin için kolayca sadeliği yakalamak için bir yöntem.

TESETTÜR GİYİMİN VAZGEÇİLMEZİ BOL KESİMLER

Muhafazakar giyimin en mühim detaylarından birisi bol kesim kıyafetler. Temel amacın hatları belli etmemek için olsa da bol giyimin rahatlığın alıştıktan sonra o da jeanleri ve pantolonları giymek adeta bir işkence olduğuna eminiz.

Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

TESETTÜR GİYİMDE YAŞ FAKTÖRÜ NE KADAR ÖNEMLİ?

Aslına bunu ölçülü giyim sektörü ile sınırlamamak gerekir. Erkek giyim ya da normal kadın giyimlerde de yaş faktörü, tüketiciler tarafından oldukça dikkat edilmesi gereken bir detay. Özellikle eşarbınızı bağlama şekliniz ve aksesuar kullanımınız zaman içinde değiştiği için yaşı kabul edip ona göre giyinmek sizi oldukça mükemmel gösterecektir.

Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

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Son Dakika Moda Ölçülü Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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