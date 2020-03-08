Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı - Son Dakika Dünya

Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı

7 saat önce

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı, System.String[]

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kral Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.


Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.

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Suudi Arabistan, Uruguay, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:46 
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