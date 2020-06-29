Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı

Ruhsatı olmayan hastanede 6 haftalık hamile Filiz S.'ye kürtaj yapan ve genç kadının kalp krizi geçirip ölmesine neden olan 2'si doktor 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ruhsatı olmayan hastanede 6 haftalık hamile Filiz S.'ye kürtaj yapan ve genç kadının kalp krizi geçirip ölmesine neden olan 2'si doktor 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanıkların 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Bakırköy Florya'da ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde Filiz S.'ye kürtaj yaparken kalp krizi geçirip ölmesine neden olan doktor ve yardım edenler hakkında iddianame hazırlandı.

Resmi kayıtlara girmeden gebeliğini sonlandırmak istemiş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ekim 2019'da Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olaydan birkaç gün önce maktul Filiz S. ile kız kardeşinin eşi sanık Serkan Ç.'nin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sanık doktor Yelda Erbıyık ile görüştüğü ve gebeliği resmi kayıtlarda göstermeden sonlandırmak istediği aktarıldı. Resmi nikahlı eşinin olaydan haberi olmadığını da ifade eden maktul Filiz S.'nin 6 haftalık gebe olduğu iddianamede belirtildi.

Kürtajı resmi kayıtlara girmesin diye devlet hastanesinde yapmamışlar

İddianamede sanık doktor Yelda Erbıyık'ın devlet hastanesinde resmi kayıtlara girmeden bu işlemi yapamayacağını, dışarıda muayenesi olan arkadaşı Burçhan Aydıner'in iş yerinde bunu yapabileceğini söylediği belirtildi. Burçhan Aydıner'in de muayenehanesini kullanmayı kabul ettiği iddianamede açıklanarak, yanında çalışan Pınar Kolukısa'nın da anestezi konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini söylediği aktarıldı.

1.800 TL karşılığında ruhsatsız hastanede merdivenaltı kürtaj

Randevu saatinde Serkan Ç. ile maktul Filiz S.'nin ruhsatsız ve tıbbi müdahaleye elverişli olmayan Burçhan Aydıner'e ait muayenehaneye gittikleri ve 1.800 TL kürtaj ücretini verdikleri iddianamede kaydedildi.

Kürtaj işleminden sonra maktulün solunumu durmuş

Maktule anestezi işleminin Pınar Kolukısa tarafından yapıldığı ve kürtaj işleminin de sanık doktor Yelda Erbıyık tarafından yapılmaya başlandığının belirtildiği iddianamede, kürtaj işlemi bittikten sonra maktül Filiz S.'nin uyanmasının beklendiği, ancak bir türlü uyanmadığı ve solunumunun durduğunun tespit edildiği açıklandı.

Maktul 2 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmiş

Sanık doktor Yelda Erbıyık'ın diğer sanık doktor Burçhan Aydıner'e haber verdiği, hep birlikte müdahale ettikleri ve dosya kapsamında tanık olarak dinlenilen kardiyolog doktor Murat Şener'in de olay yerine çağrıldığı iddianamede ifade edildi. Maktulün hayata geri döndürüldüğü ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı.

"Yapılan işlemler tıp kurallarına uygun değil"

İddianamede yer verilen otopsi incelemesinde Filiz S.'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anestezi sonrası gelişen komplikasyonlar olduğu ve doğum uzmanı Yelda Erbıyık ve Burçhan Aydıner tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığının tespitine yer verildi. Maktule anesteziyi veren Pınar Kolukısa'nın ise sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranarak maktulün ölümünde illiyet bağı olduğu açıklandı.

"Kürtajla alınan bebeğin babasının enişte olduğu ortaya çıktı"

Soruşturmada çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde Filiz S.'nin kürtajla alınan bebeğinin babasının enişte Serkan Ç. olduğu ortaya çıktı. Çimen'in maktulü tıp kurallarına uygun olmayan merdivenaltı denilebilecek muayenehaneye götürdüğü bu nedenle olayda illiyet bağının olduğu aktarıldı.

Sanıklar Burçhan Aydıner, Pınar Kolukısa, Serkan Ç. ve Yelda Erbıyık'ın 'taksirle ölüme neden olma' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]