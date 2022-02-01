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Öldürülen minibüs şoförünün katili, kendi akrabası çıktı - Son Dakika

Öldürülen minibüs şoförünün katili, kendi akrabası çıktı

01.02.2022 15:12

İzmir'de minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının, minibüs şoförüyle uzaktan akraba oldukları ve cinayeti de akrabalar arasında yaşanan husumetten dolayı işlediği belirtildi.

Dün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesinde iddiaya göre Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile Ali Ş. (31) arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş. yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

UZAKTAN AKRABALARMIŞ

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Mehmet Elibol, Minibüs, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen minibüs şoförünün katili, kendi akrabası çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürülen minibüs şoförünün katili, kendi akrabası çıktı - Son Dakika
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