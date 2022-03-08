Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

08.03.2022 13:45
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

Antalya'da geçen yıl öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa verildi.

Antalya'da geçen yıl öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa verildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Haytaoğlu'nun babaevinin bulunduğu Dervişpaşa Mahallesi'nde, üniversite öğrencisiyken öldürülen Azra'nın adı verilen sokağın açılışında ailenin acısını paylaştığını söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının teklifi üzerine sokağa Azra Gülendam Haytaoğlu isminin verilmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Tarhan, "Allah başka acı göstermesin, sabır versin. Evlat acısı gibi kötü acı yok. Azra'nın adını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu sokağa verdik. Kadına şiddet ve cinayetlere karşı durmak adına çalışmalar yapacağız. Azra kızımızın adını da doğup büyüdüğü sokakta yaşatacağız." dedi.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu da kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sokağın eski tabelası sökülerek yerine yenisi takıldı.

Törene anne Mezide Haytaoğlu, Azra'nın kardeşleri, arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamadıklarını bildiren Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü öne sürülen M.M.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından da 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

YORUMLAR
500
BAKAN YANIK OSMANİYE'DE BAKAN YANIK OSMANİYE'DE Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti

Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Osmaniye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement