Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor

Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı

6 saat önce

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da büyük coşkuyla karşılandı.

Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı, System.String[]

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da büyük coşkuyla karşılandı.

İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda voleybolseverin çiçeklerle ve bando eşliğinde karşıladığı ay-yıldızlı kafile, uzun süre havalimanından ayrılamadı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Hedefimiz olimpiyattı, bu hedefe ulaşan sultanları bütün ülke huzurunda tebrik ediyor, kutluyorum. Kolay olmadı, zorlu bir maratondu. Çok emek verildi, çok çalışıldı ve bu noktaya gelindi. Gittiğimizden beri Hollanda'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri desteklemeleri büyük güç oldu." diye konuştu.

"Tokyo'da da derece elde edeceğiz"

Tokyo Olimpiyatları'nda da derece hedeflediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi:

"Bir olimpiyata gitme ihtiyacımız vardı ve bunu da başardık. Kaptan başta olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Birlik, beraberlik içinde, forması için mücadele eden çocuklar bunu başardılar. Bütün ülkenin huzurunda alınlarından öpüyorum. Hedeflerimiz bitmedi. Tokyo'da da derece elde edeceğiz. Bu kısa sürede başarılan bir şey değil. Tokyo'da bir kürsü olabilir mi, olabilir. Bu takım bu güce sahip. Daha önce de ABD ile final oynadık. Geçen yıl ilk dörde girdik eksiklerimiz olmasına rağmen. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatacağız. Olimpiyatta da derece elde edeceğiz."

Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Giovanni Guidetti'yi de tebrik eden Başkan Üstündağ, şunları aktardı:

"Guidetti'yi kutluyorum. İşini çok seven bir antrenör. Dün şampiyon olduk, olimpiyat şansı elde ettik. İki saat geçmeden takım menajerine ve bana 'Tokyo hazırlıkları yapmamız gerekir' diye konuştu. Kafasını oraya yoran, beklentileri hep derece olan bir antrenöre sahibiz. Kendisi de uzun yıllardır ülkemizde. İşini, voleybolu çok seviyor. Önemli işlere imza attı. Avrupa ve dünyada yılın antrenörü oldu. Bizde de elinden gelen her şeyi verdi. 5 ay içinde Avrupa'da final oynadık, olimpiyat hedefini yakaladık ve Tokyo'da da derece bekliyoruz. Başaracak güce de sahibiz."

Alttan iyi bir jenerasyon geldiğini söyleyen Üstündağ, "Bugün 16 yaş grubu Avrupa Şampiyonu oldu. Puan vermedi sadece bir set verdi. Ablalarını takip ediyorlar. Bu jenerasyon değişikliğinde bir yalnızlık hissetmedik. Her geçen yıl bu jenerasyon Avrupa ve dünyada bu yaş ortalamasına sahip bir takımız. Bu kafilede 1999-2000 doğumlu sporcularımız var. Bunlar daha birkaç olimpiyat görecek yaştalar. Türkiye artık her olimpiyatta var olacaktır. Olmaması için bir neden yok." şeklinde konuştu.

Eda Erdem: "Olimpiyatı gerçekten hak ediyorduk"

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise Türkiye'nin böyle başarılara ihtiyacı olduğunu ve olimpiyatlara gitmeyi hak ettilerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum. Bu gurur hepimizin. Filenin Sultanları bu başarıyı hep birlikte, federasyonuyla birlikte kazandı. Başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Belki 1 haftalık maratondu bu ama bunun arkasında 3 senelik emek yatıyor. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir başarı elde ettik. Tüm Türkiye'yi bir yaptık. Biz bir olduk. Bugün de görüyorum ki ülkemizin bu tarz başarılara ihtiyacı varmış. Bu ekip, bu jenerasyon çok yetenekli, renkli karakterlerden kurulu. Biz bu olimpiyatı gerçekten hak ediyorduk. Çok zorlu bir mücadele verdik. Apeldoorn şehri sanki bir Ankara'da, İstanbul'da oynuyormuşuz gibiydi. Asıl kahramanlar orada bizi yalnız bırakmayan gurbetçilerimizdi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu takımın yolu çok açık. Çok ilgi, alaka var. Başarılara çok ihtiyacımız var. Biz bu başarılara çok açız. Yolun çok başında olduğumuzun farkındayız. Tokyo'yu başardık ama artık madalya için mücadele edeceğiz. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz."

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Meryem Boz ise "Bu coşkulu karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Tokyo biletini aldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, biraz gülme vakti geldi diye düşünüyorum." dedi.

Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken milli oyuncu, "Ben çok bireysel konuşmak istemiyorum. O top oraya gelene kadar takım olarak mücadele ettik ve bu işi takım olarak yaptık." şeklinde konuştu.

İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama
Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
01:34 La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı - Son Dakika Spor
00:49 Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar - Son Dakika Spor
00:25 Kinsey Wolanski'nin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Spor
00:14 Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
00:09 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 02:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]