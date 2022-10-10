Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölüm mezarlık yolunda yakaladı

10.10.2022 00:57
Ölüm mezarlık yolunda yakaladı

Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca tır çarptı.

Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düşerken, yakınının kabrini ziyaret gittiği öğrenilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ- Gömü karayolu Güneysaray köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdül Kadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araç, köy girişindeki mezarlığa dönüş yapmak istediği esnada D.Ç.'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Çelik'i ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, Çelik'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren bir yakınının kabrini ziyarete gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kadir Çelik, Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:00:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement