Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı - Son Dakika

Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı

16.11.2020 16:15
Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı, System.String[]

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemilerin botlarını batırmaya çalıştığı, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteci, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca kurtarıldı.

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemilerin botlarını batırmaya çalıştığı, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteci, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketler kameralara yansıdı.

Yunan gemileri, ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmeye çalıştı.

Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açtı. Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açtı.

Yunan askerleri, mültecilerin yardım çığlıklarına rağmen onları ölüme terk etti.

Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzattı.

Mültecileri gemilerine alan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra yiyecek ikramında bulundu.

Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:51
Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti         
15:46
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum         
15:06
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
"Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı         
14:56
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor         
12:39
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 16:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei