Ombudsman Malkoç, video konferans yoluyla gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ombudsman Malkoç, video konferans yoluyla gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Ombudsman Malkoç, video konferans yoluyla gençlerin sorularını yanıtladı

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle video konferans yoluyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ombudsman Malkoç, video konferans yoluyla gençlerin sorularını yanıtladı, System.String[]

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle video konferans yoluyla bir söyleşi gerçekleştirdi.


Kamu Başdentçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 100'den fazla üniversitede kurulan Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle video konferans yoluyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Malkoç konuşmasında, Türkiye'nin 10 Mart'tan bu yana Covid-19 virüsüyle başarılı bir şekilde savaştığını belirterek, "Burada önemli olan devletin zamanında tedbir alması ve bu tedbirlerin işletebilmesi. Burada işler iyi gidiyor, milletimiz de uyarılara istisnalar hariç uyuyor. Artık en kritik döneme giriyoruz. Bu bir savaş ve bu savaşta en ön cephede sağlık çalışanlarımız var. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyoruz ve onlar için dua ediyoruz, alkışlıyoruz. Ben bu mücadeleyi insanlığın kazanacağını düşünüyorum. Tarihimizde milyonlarca kişiyi öldüren salgınlar oldu ancak kazanan hep insanlık oldu. Diğer taraftan şunu unutmayalım, uzaya araç gönderebiliyoruz ancak bir salgın her şeyi altüst edebiliyor" dedi.


Ombudsman Malkoç, korona virüs salgınının dünya üzerindeki etkilerini irdeleyerek Amerika'da virüsten ölenlerin sayısının, Irak'ta, Afganistan'da ölen ABD'li askerlerin sayısından fazla olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:


" Almanya'da 100 bin vaka var, İspanya, İtalya dünyanın en güçlü ülkelerinden ancak görünmeyen bir varlık hepsini yenebiliyor. Burada önemli olanın adalet, hakkaniyet, kul hakkına riayet etmek olduğu daha açıkça görülüyor. İşte biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak insan haklarını geliştirmek ve demokrasiyi geliştirmek için çalışıyoruz."


"Bütün kamu kurumlarına örnek durumdayız"


Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başdenetçi Malkoç, KDK'nın dosya çalışmalarında bir aksama olmadığını, başvurular konusunda da kayda değer bir azalma olmadığını söyledi. Elektronik ortamda www.ombudsman.gov.tr üzerinden şikayet aldıklarını ifade eden Malkoç, "Biz altı ay önce bütün yapımızı elektronik sisteme entegre ettik. Devletimizin aldığı esnek çalışma saatleri konusundaki kararın ardından personelimizin evde çalışmasını sağladık. Bu anlamda bütün kamu kurumlarına örnek durumdayız. İkinci sorunuza gelirsek Covid-19 konusunda çok sayıda şikayet alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız PTT'de, bankalarda rastladığı bir aksaklığı, bazı vatandaşlarımız ise sokağa çıkma kısıtı yüzünden aç kalan sokak hayvanlarını kurumumuza bildiriyor. İlk günlerde kurumlardaki çalışma şartları konusunda şikayet aldık ve bunları kurumlarla direkt iletişime geçerek çözdük. Gördüğümüz kadarıyla kamu kurumlarında çalışanlar konusunda bir sıkıntı yok ancak özel işletmelerde durum biraz daha farklı tabii. Alınan tüm önlemlere rağmen özel işletmelerde çalışanlar sorun yaşayabiliyor. Ben zamanla bu sıkıntıların da alınan tedbirlerle azalacağına inanıyorum. Biz bu coğrafyada tarih boyunca birçok sıkıntıyla karşılaştık ve hepsini aştık. Devlet gerekli tedbirleri alacak, devletin yetişemediği yerde milletimiz yardımseverliğiyle, hayırseverliğiyle, dayanışmasıyla zorlukları aşacaktır. Şimdiden birkaç ay öncesindeki ayrışma yerini birlikteliğe bıraktı. Biz de KDK olarak bu toplumsal dayanışmanın bir parçası olmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Salgının ardından hayatın her alanı yeniden inşa edilecek"


Covid-19 salgını sonrası dünyada ne gibi değişimlerin, dönüşümlerin yaşanacağı hakkındaki soruya ise Malkoç, şöyle cevap verdi:


"Öncelikle dünyanın yaşadığı bu felaketin ardından gençlerimizin sağlıkla çıkacak olması en güzel haber. İkincisi; şunu unutmayalım dünya bir daha eskisi gibi olmayacak. Bu virüsten önce teknolojik gelişmeler savaş sanayisi üzerinde yoğunlaşırken bundan sonra sağlık sistemleri üzerinden teknoloji ilerleyecek. Sağlık sistemleri, sosyal devlet kavramları bütün dünyada tartışmaya açılacak. Bu süreçte gördük, ABD'de yüklü hastane faturaları iyileşen hastaların peşinden evlerine geldi, İspanya'da, İtalya'da yatak eksikliği yüzünden yerde yatan hastalar oldu, biz Türkiye'de bunların hiç birini yaşamadık. Diğer yandan eğitime bakarsak biz uzaktan eğitime hemen adapte olduk, çocuklarımız evde rahatlıkla eğitim almaya devam ediyor. Salgının ardından hayatın her alanı yeniden inşa edilecek, bu yeni döneme gençlerin projeleri ilham kaynağı olacak ve onlar geleceği yönlendirecekler."


Başdenetçi Malkoç'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni infaz yasası hakkındaki görüşleri ve kurum olarak yasaya ne gibi katkılar yaptıkları da soruldu. Malkoç, bu soruya, "Biz bu yasanın hazırlanma sürecinde görüşlerimizi sunduk. Halk dilinde bu yasa af olarak algılandı ancak bu yasa infaz kanununda yapılan bir düzenlemedir. Bu taslağa ilgili fikirlerini hukuk öğrencilerimiz Adalet Komisyonuna hemen bildirsin çünkü muhtemelen yakında genel kurula gidecek. Bu taslak TBMM'de görüşülürken değişme ihtimali var, bu nedenle öneriler yapılsın. Hukuk canlı, yaşayan bir kavramdır. Belki bir hukuk öğrencimizin yansıttığı görüşle bu taslak değişecek. Hukukçu, gördüğü sosyal sıkıntıyı ilgililerine iletmelidir. Eğer görüp de iletmezse sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Hukukçu görüşünü ilettikten sonra yapılır ya da yapılmaz ama görüşünü iletmezse görevini yapmış olmaz" şeklinde cevap vererek görüşlerini dile getirdi.


Başdenetçi Malkoç, sözlerini gençleri evde kalmaya ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye davet ederek bitirdi. - ANKARA

Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:35 Kaynak: İHA

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