Ombudsmanlık Kulübü, Kamu Denetçiliği Kurumu ve UNICEF ortaklığındaki eğitime katıldı - Son Dakika

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Ombudsmanlık Kulübü, Kamu Denetçiliği Kurumu ve UNICEF ortaklığındaki eğitime katıldı
6 saat önce
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF tarafından organize edilen Çocuklarla ve Gençlerle İletişim ve İlişkilerini Güçlendirme Eğitim programına Ombudsmanlık Kulübü ile beraber katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF tarafından organize edilen Çocuklarla ve Gençlerle İletişim ve İlişkilerini Güçlendirme Eğitim programına Ombudsmanlık Kulübü ile beraber katıldı.
Çocukları ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında hak kavramı, çocuk hakları, KDK'nın bu konudaki görev ve yetkileri ile KDK'ya başvuru yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda ise Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık'a katılım belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR
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