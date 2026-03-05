Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generali vurarak darbenin seyrini değiştiren ve ardından şehit edilen kahraman asker Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, subaylık eğitimini tamamlayarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda göreve başladı. Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı birlikte "bordo bereli" olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı.

TEĞMEN RÜTBESİYLE GÖREVE BAŞLADI

Elif Nur Halisdemir, 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni (SUTASAK) başarıyla tamamladı. 15 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle teğmen rütbesiyle mezun olan Halisdemir, mezuniyetinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı kadrosunda görevlendirildi. Böylece Elif Nur Halisdemir, babasının görev yaptığı birlik içinde askerlik mesleğine adım atarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet vermeye başladı.

ŞEHADET NOKTASINDA DUYGUSAL ANLAR

Teğmen Elif Nur Halisdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde bulunan ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiği noktada yapılan anıtı ziyaretinde de yer aldı. Erdoğan'ın anıt önünde dua ettiği sırada Halisdemir'in de yanında bulunması törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İşte o anlardan kareler;