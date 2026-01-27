Ömer İleri: Türkiye, İnovasyon ve Teknoloji ile Anılacak - Son Dakika
Ömer İleri: Türkiye, İnovasyon ve Teknoloji ile Anılacak

Ömer İleri: Türkiye, İnovasyon ve Teknoloji ile Anılacak
27.01.2026 19:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Giresun'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin yakın gelecekte hayata geçirdiği ilerlemelerle, inovasyonuyla ve teknolojisiyle tanınacağını belirtti. Dünyadaki acımasız düzene dikkat çeken İleri, AK Parti'nin iktidarında önemli atılımlar yapıldığını, muhalefetin ise yönetim konusunda başarısız olduğunu ifade etti. İleri, hedeflerinin terörsüz bir Türkiye olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bundan çok kısa bir süre sonra bu memleket sadece ve sadece hayata geçirdiği ilerlemelerle, atılımlarla, inovasyonuyla, teknolojisiyle, üretkenliğiyle, verimliliğiyle anılıyor olacak, başka hiçbir şeyle de anılmıyor olacak. Bugünler çok yakın." dedi.

İleri, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında, AK Parti'nin, haklının, doğrunun, tarihin doğru tarafında olma bilincini ortaya koymak anlamına geldiğini söyledi.

Dünyadaki sistemin artık "acımasız" bir düzene evrildiğini belirten İleri, "Güçlü olanın kafasına göre hareket ettiği, kafasına göre hükümetler değiştirdiği, müdahale ettiği, çeşitli milletlerin, toplumların kaynaklarına çökmeye çalıştığı bir dünyadan bahsediyoruz. İşte böyle bir dünyada, bu kadar zorlu, bu kadar sıkıntının, bu kadar problemin ortasında, bu kadar kritik bir coğrafyada herkes çok iyi biliyor ki bir yıldız gibi parlayan bir Türkiye var." diye konuştu.

Her hafta Türkiye'de çok ciddi atılımlar olduğunu anlatan İleri, şöyle devam etti:

"Ülkede büyük atılımlar oluyor, artık o kadar normalleşti ki bunlar sözünü etmeye bile gerek duymaz olduk. Ama sadece 3 hafta önce dünyada ilk defa bir SİHA'dan ateşlenen bir güdümlü füze ile başka bir hava platformu vuruldu. Yine 2 hafta önce dünyada ilk defa iki SİHA'mız kol uçuşu dedikleri mesafede birbirini takip eder mesafede uçuş gerçekleştirdiler. Daha geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı'ndan bir sondaj gemisi geçişi oldu."

Ömer İleri, AK Parti'nin iktidarda olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından yürüdükleri sürece bu atılımların gerçekleşmeye devam edeceğini vurguladı.

Tüm bu atılımları yaparken bölgeyi bir düzene sokmaya çalıştıklarına işaret eden İleri, şunları kaydetti:

"Ne diyoruz? 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge' diyoruz. Bu uğurda evet bazı riskler alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ama şükürler olsun ki şu geldiğimiz nokta itibarıyla başarıya, tam başarıya çok çok yakınız. İnşallah bundan çok kısa bir süre sonra bu memleket sadece ve sadece hayata geçirdiği ilerlemelerle, atılımlarla, inovasyonuyla, teknolojisiyle, üretkenliğiyle, verimliliğiyle anılıyor olacak, başka hiçbir şeyle de anılmıyor olacak. Bugünler çok yakın. Biz bunu gördüğümüz için kim ne derse desin, kim bizi ne kadar üzmeye çalışırsa çalışsın hiçbir şekilde geri adım atmadan, hiçbir şekilde duraksamadan yürümeye devam edeceğiz."

İleri, muhalefeti eleştirerek, "Çok ilginç bir şekilde, bunların doğru söylediği bir şeye rastlayamıyoruz. Yani adeta bu konuda özel bir çaba sarf eder gibiler. Her daim tarihin yanlış yerinde olmayı başardılar." dedi.

Muhalefetin belediyeleri yönetemeyip mevcut durumu da koruyamadığını ifade eden İleri, "Ankara'daki durumları mutlaka takip ediyorsunuz. Korkunç bir su sıkıntısı, korkunç bir trafik problemi var. İstanbul'daki durumları takip ediyorsunuz. Korkunç bir ulaşım problemi var. İzmir'i takip ediyorsunuz. Giresun'u burada zaten konuşuyorsunuz. Yani hakikaten öyle bir anlayış ki bu yaptıkları hiçbir şeyde başarılı olamayan, söylediği hiçbir şeyde haklı olamayan bir siyaset anlayışı." diye konuştu.

Muhalefetin, "kreş açacağız" vaadini hatırlatan İleri, "Dediler ki 'Açacağız ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabi olmayız.' Bir sürü de polemik oluşturdular, Mecliste de saatlerce konuştular bu konuları. Neymiş efendim, Milli Eğitim Bakanlığı bunlara izin vermiyormuş. Sonra ne oldu? Sonra, 'çocuk etkinlik merkezi' diye bir kavram uydurdular, bir şeyler açtılar, alın işte son süreçleri sizler de biliyorsunuz. Basına yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ömer İleri: Türkiye, İnovasyon ve Teknoloji ile Anılacak - Son Dakika

