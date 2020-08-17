OMÜ'de devir teslim - Son Dakika

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, eski Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten görevi devraldı. Ünal, Bilgiç'ten devraldığı cübbeyi giyerek, plaket verdiği eski rektörü kapıya kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından OMÜ'ye rektör olarak atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlükte düzenlenen törenle eski Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten görevi devraldı. Karşılıklı iyi temennilerde bulunan ikili, birbirine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

'ÜNİVERSİTE VE ŞEHRİ BULUŞTURDUK'Bilgiç, üniversitelerin şehirle buluşmasının önemli olduğunu bilerek, "Üniversite Danışma Kurulu'nu kurduk ve Türkiye 'deki ilklerden biri olduk. Ardından şehirde İlim Sanat ve Kültür Evi'ni faaliyete geçirerek, bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, üniversite ve şehir buluşmasını sağladık. İmkanlarımızın tamamını hakkaniyetli şekilde kullanmaya çalıştığım bu sürecin sonuna geldik. Rektörlük görevini cübbemi çıkararak, bugün itibariyle çok değerli arkadaşım Yavuz Ünal hocamıza teslim ediyorum. Allah güç kuvvet versin, hayırlı olsun" dedi.'KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'Yeni bir dünya düzeni kurulduğuna değinen Ünal da "Ülkemizin artık kaybedecek zamanı yok. Uluslararası arenada yaşanılan çekişmeleri gördüğümüzde, bizde ülkemiz adına bu yapının içinde en güçlü ve en uygun konumda yer almamız gerekiyor. ve bu anlamda üniversiteler bir motor görevi görmektedir. Ben de bu konuda, ilgili olan bütün taraflardan desteğini bekliyorum. Bu görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri gereği sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen törenin ardından Rektör Ünal, senato üyeleri ile bir araya geldi.