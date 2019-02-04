On Numara Çekildi (2)
51 dakika önce
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 238 bin 526 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 238 bin 526 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 136 kişi bin 833 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 850 kişi 135'er lira, 7 bilen 19 bin 235 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 118 bin 519 kişi 4 lira 20'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 817 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursan'nın Gürsu
, Ankara
'nın Yenimahalle
ve Şereflikoçhisar
ilçelerinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 834 bin 347 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 993 bin 391 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 553 bin 926 lira aktarıldı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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