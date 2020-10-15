On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

On yıl önce bugün neler oldu?

15.10.2020 09:02

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"İSTİFAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çankaya'daki 29 Ekim Resepsiyonuna katılmayacağını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, "İstifam söz konusu değil" dedi.

RUSYA-VENEZUELA NÜKLEER SANTRAL ANLAŞAMASI

Rusya ile Güney Amerika ülkesi Venezuela arasında Rusya'nın bu ülkede nükleer santral inşa etmesine imkan sağlayan anlaşma imzalandı.

Rusya Başbakanı Putin'in Nisan ayında Venezuela'ya yaptığı ziyaret sırasında mutabakata varılan anlaşma bugün Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez arasında Moskova'da imzalanan anlaşma ile resmiyet kazandı.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ

Fethiye'de düzenlenen 11. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Hollandalı yamaç paraşütü pilotu Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yaptığı atlayışta paraşütünün kontrolünü kaybedince önce yedek paraşütünü açtı daha sonra da Ölüdeniz'in turkuvaz renkli sularına düştü. Festival nedeniyle Ölüdeniz'de hergün çok sayıda irili ufaklı kaza meydana geliyor.

(İHA)

On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?

Venezuela, Ölüdeniz, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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