On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

YILDIRIM'DAN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNE ÖVGÜ

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Dünya Hava kontrolörleri Günü" dolayısıyla düzenlenen gala yemeğine katıldı. Bakan Yıldırım Türk Sivil Havacılık Sektörüne övgüler yağdırdı.

TAYLAND'DA SEL FELAKETİ

Tayland kuzey bölgelerinde etkili olan yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.

Sel 36 kentte etkili oluyor.

Meteoroloji uzmanları yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintisinin yaşandığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri ve askerler de halkın ulaşımına yardımcı oluyor ve gıda yardımında bulunuyorlar.

HESSEN EYALETİ İLE BURSA KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Almanya'nın Hessen eyaleti ile Bursa kardeş şehir oldu.

Hessen eyaleti Başbakan Yardımcısı Jörg-Uwe Hahn ile Bursa Valisi Şahabettin Harput, iki şehir arasında kardeşlik ve iş birliği protokolü imzaladı.

(İHA)