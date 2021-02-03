Önce boyadılar sonra vurdular - Son Dakika

Önce boyadılar sonra vurdular

03.02.2021 21:24

Gaziantep'te sokakta tablada oyuncak satan esnaf Ömer Helvacı'ya 2 kişinin pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay yerini ve çevresini gören 16 kameranın saldırıdan önce ayakkabı boyası ile boyandığı ortaya çıkarken, yaralı haldeki seyyar satıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Gaziantep'te seyyar satıcılık yapan 3 çocuk babası Ömer Helvacı akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Aydın sokakta kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde tablasını toplayan Helvacı, sattığı oyuncakları deposuna koyduktan sonra 2 sokak ötede olan evine gitmek için yürümeye başladı. Sokakta köşe başına gelen Helvacı, kendisine yakalayan 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet eden Helvacı, kanlar içerisinde yere düşerken, saldırganlar ise hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki esnafın ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Helvacı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Helvacı, ambulansla Şehitkamil devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polisler ise bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

POLİSE BOYA ŞOKU

Tedavisi süren Helvacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise büyük bir şok ile karşılaştı. Daha önce kamera kırma, yönünü çevirme gibi bir çok kez güvenlik kameralarını etkisiz hale getirildiğine şahit olan ekipler, ilk kez ayakkabı boyası ile kameraların görüş açısının engellendiğine şahit oldu. Saldırganların eşkal ve kimliğini belirlemek için olay yerinde inceleme yapan ekipleri, olay yerini gören 16 güvenlik kamerasının da ayakkabı boyası ile boyandığını belirledi. Ekipler genişlettiği incelemelerde güvenlik kamerası merceklerinin gece saat 02.00 sularında mahalleye gelen maskeli 2 kişi tarafından siyaha boyandığını tespit etti.

SALDIRI ÖNCESİNDE GELEN 2 KİŞİ KAMERALARI BOYADI

Olayın yaşandığı sokakta bulunan esnaflardan Hasan Taşkaya, saldırıdan sonra kameraya baktıklarını söyledi. Kamera görüntülerinin bulanık olduğunu aktaran Taşkaya, "İşyerinin kamerasına baktık bir tanesi bulanık görünüyordu. Zaten o kamera yaklaşık 5 metre yükseklikte. Apartmanın kamerasını ev sahibi temizlemeye çalıştı ama olmadı. Ardından yandaki dükkan da 2 kameralarının boyandığını gördü. Çevrede bulunan bütün dükkanların kameraları artık neyle yapılmışsa boyanmış. Birde silinmiyor. Biz kameraların boyandığını az önce fark ettik. Kamera görüntülerini inceledik. Gece saat 02.10 civarlarında yüzleri görünmeyen 2 kişi gelip kameraları boyuyor" dedi.

Saldırı esnasında dükkan olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Yılmaz ise saldırıya uğrayan Helvacı'nın tablasını toplayıp deposuna koyduğunu gördüğünü belirtti. Ardından silah sesini duyduğunu anlatan Yılmaz, "Pompalı tüfekle sıktılar. Bir kere sıktılar bir daha sıktılar. Dışarıya çıktığımda kafası yarılmıştı. Kan geliyordu. Olay yerine düştü. Sokakta tablacılık yapardı" ifadelerini kullandı.

MASKE İLE OLAY YERİNE GELDİLER

Kameraları boyayanların eşkal ve kimliklerin tespiti için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri, çevre güvenlik ve mobese kameralarından saldırganlar yada kameraları boyayanlara ulaşmaya çalışıyor.
Öte yandan yaralı Ömer Helvacı'nın yakınlarının ise seyyar satıcının herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirtti.
Önce boyadılar sonra vurdular
Önce boyadılar sonra vurdular
Önce boyadılar sonra vurdular
Önce boyadılar sonra vurdular

Seyyar Satıcı, Gaziantep, Saldırı, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce boyadılar sonra vurdular - Son Dakika


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