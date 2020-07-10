"Önce hemşerilerimizin huzuru dedik" - Son Dakika

"Önce hemşerilerimizin huzuru dedik"

Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay sonra gerçekleşen ilk belediye meclis toplantısı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın verdiği haberle başladı.

Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay sonra gerçekleşen ilk belediye meclis toplantısı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın verdiği haberle başladı. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası ile Hükümet Konağı'nın yıl sonu gelmeden faaliyete geçeceğini söyleyen Çağırıcı, "28 yılda istesek belediye binasını yapabilirdik ama biz 'Önce Bağcılarlı hemşerilerimizin huzuru ve rahatı' dedik. Onlara hizmet edeceğimiz binaları tamamladık şimdi belediye binası yapıyoruz. Yeni hükümet binası ve belediye binası Bağcılar'ımıza çok yakışacak" dedi.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Mart ayından itibaren ara verilen Bağcılar Belediyesi meclis toplantıları yeniden başladı. Bu çerçevede Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda maskeli ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkan Vekili Necati Kahraman'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda yoklamanın ardından gündemde yer alan maddeler tek tek okunduktan sonra oylamayla karara bağlandı. Toplantıda görüşülen 2019 yılı faaliyet raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN VAZİFEYİ YAPTIK"

Eğitimden fen işlerine kadar Bağcılar Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan Çağırıcı, "Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve Zabıta Müdürlüğü personelimiz Mustafa Solakoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, salgınla mücadelede önemli rol oynayan tüm kamu çalışanlarına ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Salgın dünya için tecrübe oldu. Biz Bağcılar Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi gece gündüz demeden yoğun bir gayretle yerine getirmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren 28 yıldır tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği örneği sunmaya hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"ÖNCE HEMŞERİLERİMİZİN HUZURU DEDİK"

İnşaat çalışması devam eden Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası ile Hükümet Konağı'nın son durumu hakkında bilgi veren Çağırıcı, şöyle konuştu: "İnşallah yeni hizmet binamız 3-4 ay içinde hazır olacak. Faaliyete geçmesi yıl sonunu bulmayacak. Bugüne kadar Engelliler Sarayı'nı, Kadın Aile Kültür Merkezi'ni, Gençlik Merkezi'ni veya 8 yüzme havuzunu yapana kadar 28 yılda istesek belediye binasını yapabilirdik ama biz 'Önce Bağcılarlı hemşerilerimizin huzuru ve rahatı' dedik. Onlara hizmet edeceğimiz binaları tamamladık şimdi belediye binası yapıyoruz. Yeni hükümet binası ve belediye binası Bağcılar'ımıza çok yakışacak. Emeğiniz ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki faaliyet raporumuzu yeni belediye hizmet binamızda yaparız."

Mecliste görev yapacak encümen ve komisyon üyelerinin de seçildiği toplantıyı AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ile İYİ Parti İlçe Başkanı Sururi Karabal ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Erdinç Kaya da izledi.


Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Koronavirüs, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Önce hemşerilerimizin huzuru dedik' - Son Dakika
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