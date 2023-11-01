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Tabela bir kez daha değişti! Akaryakıta üst üste ikinci indirim - Son Dakika

Tabela bir kez daha değişti! Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:18

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün motorine gelen indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 67 kuruş ucuzladı.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün motorine gelen 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 67 kuruş ucuzladı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 42 kuruşa, İzmir'de 35 lira 16 kuruşa, Ankara'da 35 lira 05 kuruşa düştü.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İsrail, Enerji, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Tabela bir kez daha değişti! Akaryakıta üst üste ikinci indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabela bir kez daha değişti! Akaryakıta üst üste ikinci indirim - Son Dakika
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