Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı

08.08.2022 14:54
Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün yaşamını yitiren 70 yaşındaki gazeteci Hamdi Türkmen, İzmir'de toprağa verildi.

Önceki gün yaşamını yitiren 70 yaşındaki gazeteci Hamdi Türkmen, İzmir'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkmen için ilk tören, üyesi olduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde (İGC) düzenlendi.

Uluslararası Basın Merkezi önündeki törene İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Törende konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, Türkmen'den öğrendiklerinin sonraki yıllarda kendisine yol gösterici olduğunu belirterek, "Gittiğin yerde, mesleğini en iyi şekilde yapmanın gönül rahatlığıyla huzurla uyu Hamdi Türkmen. Habercilik mücadelen bizlerde sürecek." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özuslu da duygularını "Çok iyi bir gazeteciydi ve çok iyi bir ağabeydi. Ağabeyimizi kaybettik." sözleriyle ifade etti.

İGC'deki törenin ardından Türkmen için Göztepe Spor Kulübü'nde tören düzenlendi. Göztepe yöneticisi Talat Papatya, camiaya başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkmen'in cenazesi, Hamidiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi.

YORUMLAR
500
Hamdi Türkmen'e veda Hamdi Türkmen'e veda Araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı Araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement