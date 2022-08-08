Gazeteci Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün yaşamını yitiren 70 yaşındaki gazeteci Hamdi Türkmen, İzmir'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkmen için ilk tören, üyesi olduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde (İGC) düzenlendi.

Uluslararası Basın Merkezi önündeki törene İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Törende konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, Türkmen'den öğrendiklerinin sonraki yıllarda kendisine yol gösterici olduğunu belirterek, "Gittiğin yerde, mesleğini en iyi şekilde yapmanın gönül rahatlığıyla huzurla uyu Hamdi Türkmen. Habercilik mücadelen bizlerde sürecek." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özuslu da duygularını "Çok iyi bir gazeteciydi ve çok iyi bir ağabeydi. Ağabeyimizi kaybettik." sözleriyle ifade etti.

İGC'deki törenin ardından Türkmen için Göztepe Spor Kulübü'nde tören düzenlendi. Göztepe yöneticisi Talat Papatya, camiaya başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkmen'in cenazesi, Hamidiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi.