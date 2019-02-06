Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Tuzgölü Meydanında gerçekleştirilen, Kaymakam Sedat Yıldırım, Belediye Başkanı Ferda Polat, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda araç sürücülerine broşür dağıtıldı.

Kaymakam Yıldırım, Karayolları Trafik Kanunu'nun 2018 yılı sonunda 74. maddesi değişerek trafik ışıklarının ya da trafik görevlisinin olmadığı yerlerde ya da trafik ışıklarıyla trafiğin yönlendirilmediği ancak işaretlemelerle belirli kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya geçitlerinde araçların karşıdan karşıya geçmekte olan yayayı gördüğü zaman yavaşlayıp duracağını belirterek, bu bilinci hep birlikte Türkiye'ye yayacaklarını söyledi.

Etkinlikte Kaymakam Yıldırım ve beraberindekiler, yaya geçidinde duran araç sürücülerine kampanyayla ilgili bilgi vererek uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Ferda Polat, İçişleri Bakanlığı, Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
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