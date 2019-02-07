Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Orta İlçe Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Orta İlçe Jandarma
Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı
tarafından 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yaylakent
beldesinde hayata geçirilen "yayalara geçiş üstünlüğü" uygulaması, toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmak ve yayaları bilgilendirme amacıyla komutanlık sahasında yapıldı.
Uygulamada, yaya geçidi ve okul geçidinde sürücü ve yayalara yaya öncelikli trafik konusunda bilgi verildi, konuyla ilgili broşür ve afiş dağıtıldı.
Etkinliğe Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Uzun
ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:30 Kaynak: AA
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