"Öncü Kadınlarımız"ın 20. durağı Maltepe oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Öncü Kadınlarımız'ın 20. durağı Maltepe oldu - Son Dakika

"Öncü Kadınlarımız"ın 20. durağı Maltepe oldu

6 saat önce

Cumhuriyet tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran, ilklere öncülük etmiş kadınların tanıtıldığı "Öncü Kadınlarımız" resim sergisinin Türkiye genelindeki 20. durağı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi oldu.

Cumhuriyet tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran, ilklere öncülük etmiş kadınların tanıtıldığı "Öncü Kadınlarımız" resim sergisinin Türkiye genelindeki 20. durağı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi oldu.


Maltepe Belediyesi'nin Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yaptığı sergide, Türkiye tarihinde iz bırakmış kadınları yeni nesillerle tanıştırmak amaçlandı. Sergi, bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere 20 şehirde vatandaşlar ile buluştu. Serginin küratörü ressam Ülkü Cılızoğlu, yirminci sergilerinde 10. yıl kutlamasını da yaptıklarını belirterek, "Manevi değeri yüksek bir sergiyle omuz omuza verdik. Farklı şehirleri dolaştık. Sergimize fedakarlıkla devam edeceğiz. Yeni öncü ressamlarımız da yetişiyor. Sergimizi bir müze yapmak istiyoruz. Kahraman kadınlarımız ve ilklere imza atan, kadınlarımıza örnek olmuş, birçok zorluğu başaran kadınlarımızı tanıtmak istedik" dedi. Kalıcı ve gezici bir müze olarak hazırlanan sergide Cumhuriyet'in öncü kadınları, sanatçıların kişisel kurgularıyla ve özgün teknikleriyle yeniden yorumlanarak, resmedildi. Sergide, 33 kadın ressamın 50 eseri yer aldı.


Kahraman ve öncü kadınlar tanıtıldı


Sergide, kahraman kadınlar Nene Hatun, Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice, Ayşe Tayibe Hatun, Satı Kadın, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar, ilk meslek sahibi kadınlar Dr. Safiye Ali, öğretmen Rafet Angın, muhtar Gül Esin, heykeltraş Sabiha Bengütaş, seramik sanatçısı Füreya Koral, orkestra şefi İnci Özdil, ilk balerin Güzide Kalın Noyan, ilk kadın Çerkez yazar Hayriye Melek Hun, ilk Türk kadın gazeteci Selma Rıza, ilk kadın spiker Emel Gazimihal, ilk Türkiye güzeli Feriha Tefik, ilk dünya güzelimiz Keriman Halis Ece, ilk kadın doktor Safiye Ali, avukat Süreyya Ağaoğlu, ilk kadın muhtar Gül Esin, ilk sanatçı kadınlar Afife Jale, Semiha Berksoy, İdil Biret, Suna Kan, başarı öyküleri izlenmeye değer ilkler Sabiha Gökçen, Keriman Halis, Mihri Müşfik tabloları yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Prof. Dr.Türkan Saylan, Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak adlandırılan Türkan Şoray'ın da aralarında bulunduğu öncü kadınların tabloları ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Sergi, 20 Ocak tarihine kadar Galeri Maltepe'de ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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