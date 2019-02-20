Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Demir Kapıları Sökülmeye Başlandı

Öncüpınar Sınır Kapısı'nın demir kapıları sökülmeye başlandıKİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısının modernizasyon kapsamında demir kapıları sökülmeye başlandı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nın demir kapıları sökülmeye başlandı



KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısının modernizasyon kapsamında demir kapıları sökülmeye başlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli kara hudut kapılarından biri olan Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün modernizasyonu yapılmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından şu zamana kadar 17 milyon TL'nin harcandığı Öncüpınar Sınır Kapısında modernizasyon çalışmalarına hız verildi.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Öncüpınar Sınır Kapısının girişindeki demir kapıların sökülmesi çalışmalarına başlandı. Öncüpınar Gümrük kapısı içerisinde 65 dönüm üzerine tır parkı olacağı. 55 bin dönüm üzerine ise binek araç yolcu salonu tesisler yapılıyor. Modernizasyon çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Öncüpınar Sınır Kapısının Suriye üzerinden Ortadoğu'ya açılan en büyük sınır kapılarından biri olduğu. Suriye'de yaşanan savaş ve iç kargaşadan önce bir çok Ortadoğu ülkesine ithalat ve ihracatın yapıldığı bildirildi.

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