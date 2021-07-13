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OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon - Son Dakika

OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon

13.07.2021 18:07
OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon, System.String[]

OnePlus 6T adlı cihaz sınırları zorlayarak hem Android 11 altyapısını hem de Windows 11 alt yapısını kullanma gücüne ulaştı. Bu durum, bir kullanıcının Windows 11'i altyapısını kullanarak OnePlus 6T üzerinde oyun oynama deneyimi sunması ile gündeme geldi.

OnePlus, kendi işletim sistemi olarak tasarladığı HydrognOS sisteminde çalıştıran OnePlus 6T adlı cihazı 2018 yılında büyük bir lansman ile piyasada yerini almıştı.

Şirket için bu akıllı telefon ilklerin başlangıcı olacak gibi duruyor. Akılı telefon amiral gemisi özelliklerinin yanında farklı işletim sistemlerini çalıştırması ile gündeme geldi. Bu gündem, bir kullanıcının Windows 11 alt yapısını kullanarak OnePlus 6T adlı akıllı telefonunda oyun deneyimini paylaşması ile gündeme yerini aldı.

HydrogenOS'un yeni sürümü, Android 11'i temel alan derin özelleştirme ile birlikte geliyor. Raporlara göre OnePlus 6T, Windows 11 sistemini de başarıyla çalıştırdı. Bu sayede OnePlus 6T akıllı telefon; Android 11 ve Windows 11 işletim sistemlerini çalıştırabilen ilk akıllı telefon olarak ön plana çıkacak.

Şu an itibariyle cihazın her iki işletim sisteminde de aynı anda çalışıp çalışamayacağına dair yeni bir rapor bulunmamaktadır. Tahminlere göre, OnePlus 6T akıllı telefon her iki sistemi çalıştıracak düzeyde, ancak bu işlemi yaparken sistem işlemleri tek tek kullanacak.

OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a>

OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon

OnePlus 6T, 2018'in ikinci yarısında piyasaya sürüldü. O zamanlar bu akıllı telefon bir amiral gemisi cihazdı. 19.5: 9 en boy oranına ve 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip 6.41 inç AMOLED ekrana sahipti.

Bu cihaz, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama ile geliyor. Ayrıca, bu akıllı telefon 20W hızlı şarjı destekleyen dahili 3700 mAh batarya ile birlikte gelir. OnePlus 6T akıllı telefon, ışığa duyarlı ekran parmak izi tanıma özelliğini de destekler. İlginç bir şekilde, OnePlus 6T şu an için kararlı Android 11 güncellemesine sahip değildir.

Birkaç gün önce OnePlus, OnePlus 6T için Android 11 Beta'yı piyasaya sürdü. OnePlus 6T'nin OnePlus Technology tarafından ABD'li bir operatör aracılığıyla satılan ilk akıllı telefonu olduğunu belirtmekte fayda var. OnePlus ayrıca ABD'li taşıyıcı T-Mobile'a inen ilk Çinli üst düzey markadır. Bu işbirliği, OnePlus'ın ABD akıllı telefonları için en önemli satış kanalını açmasını sağlıyor. Bu ilişki ile OnePlus amiral gemisi akıllı telefonlar artık Kuzey Amerika'da daha fazla tanınırlık kazandı. Ancak yine de Kuzey Amerika'da bir Çin markası olmanın üstesinden gelmek zorunda kalacaktır.

OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon

OnePlus 6T Teknik Özellikleri:

6,41 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ 19,5: 9 en boy oranı %100,63 sRGB renk gamı, DCI-P3 renk gamı, 600 nit'in üzerinde parlaklık, Corning Gorilla Glass 6 korumalı Optik AMOLED ekran

Adreno 630 GPU'lu 2.8GHz Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 10nm Mobil Platform

128 GB (UFS 2.1) depolama ile 6 GB LPDDR4X RAM, 128 GB/ 256 GB (UFS 2.1) depolama ile 8 GB LPDDR4X RAM

OxygenOS 9.0 ile Android 9.0 (Pasta)

Çift SIM (nano + nano)

Çift LED Flaşlı 16MP arka kamera, f/1.7 diyafram, 1/2.6″ Sony IMX519 sensör, 1.22μm piksel boyutu, OIS, EIS, Sony IMX376K sensörlü ikincil 20MP kamera, f/1.7 diyafram, 1.0μm piksel boyutu, 480 fps 720p'de ağır çekim, 1080p'de 240 fps, 60 fps'de 4k

Sony IMX 371 sensörlü, f/2.0 diyafram açıklığına, 1.0μm piksel boyutuna sahip 16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Suya dayanıklılık

USB Type-C ses, Alt hoparlör, Dirac HD Sound

Boyutlar: 157.7×74.8×8.2mm; Ağırlık: 185g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS+GLONASS, USB Type-C

Dash Charge özellikli 3700mAh batarya (5V – 4A)

OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon - Son Dakika


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