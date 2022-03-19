OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı

19.03.2022 05:30
OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Daha önce, bazı teknik detayları sızdırılan OnePlus Nord CE 2 Lite hakkında kapsamlı bilgiler gelmeye başladı. Gelen bilgiler göre, cihazın kamera, ekran, işlemci ve batarya özellikleri ortaya çıkıyor.

Oppo firması ile yolları ayırdıktan sonra büyük ataklar yapan OnePlus yeni bir cihazı ile gündeme geldi. Şirketin, Nord CE 2 Lite adı ile tanıttığı cihaz hakkında son dönemde sayısız söylenti ve sızıntılar ortaya çıkıyor. Gelen en son raporda, cihaz önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği ve cihazın bazı teknik detaylarının gün yüzüne çıkacağı bildirildi.

OnePlus Nord CE 2 Lite, TUV Rheinland ve FCC gibi uluslararası sertifikaları aldığı açıklanırken, batarya kapasitesi, kamera ayrıntıları dahil olmak üzere OnePlus Nord CE 2 Lite'ın bazı önemli ayrıntılarını ortaya koyuyor.

OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı

OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Özellikleri

Sertifikasyon web sitelerine göre, OnePlus Nord CE 2 Lite, 33W (SUPERVOOC) hızlı şarj destekli 4.500mAh batarya ile desteklenecek.

Akıllı telefonun kamerası 64 megapiksel birincil sensörden oluşan üçlü bir arka kamera sistemine sahip olacak. Selfie'ler ve görüntülü aramalar için akıllı telefonun delikli ekranın içinde 16 megapiksellik bir görüntü sensörü içermesi muhtemel gözüküyor.

Yaklaşmakta olan OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Adreno 619 GPU ile eşleştirilmiş 2.21GHz'e kadar saat hızıyla Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Akıllı telefonun minimum 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelmesi bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin başka varyantları da piyasaya sürmesi muhtemel gözüküyor.

Önceki sızıntılara göre, OnePlus Nord CE 2 Lite, 90Hz yenileme hızına sahip 6.59 inçlik sıvı full HD ekranla birlikte gelecek.

OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Yazılım cephesinde, cihazın kullanıma hazır Android 11 işletim sistemi ile piyasaya sürüleceği ve daha sonra Android 12'ye yükseltileceği söyleniyor.

Daha önce sızdırılan görseller, yaklaşmakta olan OnePlus akıllı telefonun yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Realme V25 ile aynı olacağını da gösterdi. Fiyatlandırma açısından, yakında piyasaya sürülecek olan OnePlus Nord CE 2 Lite, bir üst modeli olan OnePlus Nord CE 2'den daha ucuz olacak. Sızıntılar ve söylentiler, akıllı telefonun 260$+vergiler olarak fiyatlandırılacak. Bu durum, Redmi Note 11 Pro, Samsung Galaxy F32, iQOO Z6 gibi cihazlarla rekabet edeceği anlamına geliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Android, Oppo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Teknik Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika


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