Onikişubat Belediyesinden

Onikişubat Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında, 60 bin öğrencinin katılımıyla kitap okuma sınavı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Necip Fazıl İlkokulunda, yaptığı açıklamada, bugüne kadar bu proje kapsamında 1 milyon 750 bin kitabın öğrencilerle buluşturulduğunu söyledi.

Onikişubat Belediyesinin doğrudan desteği ve katkılarıyla, ilin her okulunda öğrencilerin bu kitapları okuduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece bu kitaplar değil, velilerimizin de temin ettiği kitaplar ile 200 binden fazla kitap okundu. Sayılardan daha ziyade, kitabın okunması, bir öğrencimizin kitap okuması bizim için çok kıymetlidir. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve sürdürülmesi çok önemli. Bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda kitap okuyan öğrencilerimiz daha başarılı olacak. Dağıtılmış olan kitaplar vesilesi ile çocuklarımızın hem zihinlerini, hem gönüllerini beslemiş oluyoruz." dedi.

Yılmaz, bu projede çok cömertçe davranan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibine teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkan Vekili Süleyman Şenel ise toplumun en değerli ögesinin eğitim olduğunu, bir toplumun da eğitim ile ilerleyeceğini belirtti.

Dünyadaki başarılı ülkelerin, eğitimi iyi olan ülkeler olduğuna dikkati çeken Şenel, "Bunu teşvik etmek ve ilerletmek için belediyemiz kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getiriyor. Bu projenin asıl manası, standart eğitimin dışında, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıp, sevdirmek ve düşünen, sorgulayan üreten bir nesil yetiştirmektir. Projemiz her yıl katlanarak devam edecek. Sınava giren öğrencilerimize başarılar diliyor, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz ve Şenel, sınav öncesi sınıflara girerek öğrencilere başarılar diledi.