Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası - Son Dakika

Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası

11.01.2021 09:59

Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin'de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka' kimsenin göremediği ve...

Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Mersin'de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka' kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddelerini bularak, polislerin eli, ayağı oluyor

MERSİN - Mersin'de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka', kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddelerini bularak, polislerin eli, ayağı oluyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2020 yılında da yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ekipler, yaptığı 3 bin 277 çalışmayla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmazken, ekiplerin en büyük destekçisi "can dostlarımız" dedikleri narkotik dedektör köpekleri oldu. Köpekler, polisin düzenlediği ve 512 kilogram esrar, bin 498 adet kenevir, 21 gram afyon, 88 kilo eroin, 37 bin 616 adet ectasy, 399 bin adet captagon, 46 kilo bonzai, 24 kilogram metamfetamin ile 41 kilo diğer uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonların büyük bölümünde yer alarak, insanın gözle göremediği, kokusunu alamadığı yerlerde uyuşturucuları buldu. Zehir tacirlerinin adeta korkulu rüyası olan köpeklerin de desteğiyle 807 kişi tutuklandı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan narkotik köpeklerin eğitmenlerinden polis memuru Ercan Okatan, Mersin'de 4 narkotik arama köpeğiyle çalıştıklarını söyledi. Bunlardan 3 yaşındaki 'Black' isimli köpeğin kendisine ait olduğunu kaydeden Okatan, "Köpeklerimizin hepsi Belçika kurdu. Diğer köpeklerimiz 2 yaşında 'Brego', 3 yaşında 'Mila' ve 2 yaşında 'Anka'dır. Köpeklerle ilk olarak gün içinde sabah geldiğimiz zaman sağlıklarıyla ilgili kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra günlük rutin bakımlarını yapıp, pentatlon sahasında antrenmanlarını yapıyoruz. Bundan sonra branş maddeleriyle ilgili narkotik maddelerle çalışmalarımızı yapıyoruz. Gün içinde şubemizin konularıyla ilgili aramalara dahil olup, görevimizi yapıyoruz" dedi.

"Elimiz, ayağımız, görev arkadaşlarımız"

2020 yılında tüm Türkiye'de başarılı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Okatan, "Özelde Mersin narkotikte güzel çalışmalar yaptı. Mersin olarak çok hareketli bir yıl yaşadık. Köpeklerimiz tabi aramalarda bizim elimiz, ayağımız, görev arkadaşlarımız. Yıl içerisinde sokak ekiplerimizin ev ve araç aramaları, diğer şube konularıyla ilgili tüm aramalarda 24 saat köpeklerimizle birlikte görev yapıyoruz. Günün büyük bir bölümünü köpeklerle geçiriyoruz. Çalıştığım 'Black' burada doğdu, doğumdan beri 3 yıldır beraberiz. Tüm eğitimlerini burada yaptık, daha sonra daire başkanlığında branş kursumuzu aldık, 2 yıldır da branş köpeği olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir nevi evlat oluyor"

Köpeklerle karşılıklı sevgi bağını yakalamanın çok güzel olduğunu anlatan Okatan, "Yani bir süreden sonra bir nevi evlat oluyor. Köpeklerin tabi yeme, içme, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını siz yapıyorsunuz. Her zaman yanında olmanızdan kaynaklı onların da bizlere karşı çok büyük bağlılığı var. Ayrı kaldığımız tek dönem senelik izinlerimizde oluyor. Onun için aramızda çok büyük bir bağ var. İzinden döndüğümde görmeniz lazım. İnanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir neşe ile beni karşılıyor. Tabi bende çok özlüyor. Bir tek o bağı yaşamak lazım" şeklinde konuştu.

"Yüzde 100'e yakın verim alıyoruz"

Bu köpeklerin çok özel olduğunu vurgulayan Okatan, "Yavrudan itibaren bunların belli seçim testleri var. O aşamaları geçen köpekler daha sonra köpek eğitim merkezinin uygun gördüğü şekilde branşlara ayrılıyor. Branşlara ayrılan köpekler, örneğin narkotikle ilgili Türkiye'de kullanılan maddelerin köpeklere tanıtımını yapıyoruz. Köpeğin madde ile ilgili hiçbir alakası yok. Tamamen oyun ve arama iç güdüsünü kullanarak aramayı öğretiyoruz. Buradaki amaç insanın gözle göremediği, koklayarak bulamadığı maddeleri köpeklerin bulması. Çünkü köpeklerin bizden yüzlerce fazla burun hücresi var. Biz bunlara yönlendirme yaparak, köpeklere bunları öğreterek aramalarda kullanıyoruz. Koku çıkışının çıktığı her noktada biz köpeklerden yüzde 100 yakın verim alıyoruz" dedi.

Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası - Son Dakika


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