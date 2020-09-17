Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, sabah seansında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, sabah seansında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 124 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Yahudi, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muayeneleri yapılan ve uygun olan LPG'li araçlar artık AVM otoparklarını kullanabilecek Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Jandarma güçleri şaşırdı kaldı: Kumar oynamak için tarla ortasına çadır kurdular Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı
Baba vahşeti! Karısını hortumla dövüp evden atan adam, iki gün boyunca çocuklarına işkence etti Baba vahşeti! Karısını hortumla dövüp evden atan adam, iki gün boyunca çocuklarına işkence etti         
12:18
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi         
12:03
Karamollaoğlu'na Bahçeli'nin önerisi soruldu, kahkahası stüdyoyu inletti Karamollaoğlu'na Bahçeli'nin önerisi soruldu, kahkahası stüdyoyu inletti         
11:35
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı         
09:54
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor         
09:43
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan vatandaşı sevindirecek açıklama: Kırmızı ve beyaz ete zam yok Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan vatandaşı sevindirecek açıklama: Kırmızı ve beyaz ete zam yok         
00:58
İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki         
00:58
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 12:51:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei