Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar - Son Dakika

Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar

Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar Çivril'de yaşayan öğrenciler eğitim aşkı ile her gün kilometrelerce yürüyor Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet çekmediğinden uzaktan eğitim derslerine katılmak için her...

Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar

Çivril'de yaşayan öğrenciler eğitim aşkı ile her gün kilometrelerce yürüyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet çekmediğinden uzaktan eğitim derslerine katılmak için her gün kilometrelerce yol yürüyor. Canlı derse katılmak isteyen çocuklar, ellerinde telefon ve tabletlerle tepe tepe dolaşarak internetin çektiği bir yer arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçme kararı aldı ve Eğitim Bilimleri Ağı üzerinden online olarak gerçekleştirilen canlı dersleri öğrencilere sundu. Denizli'nin Çivril ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Osmanköy Mahallesinde yaşayan ve salgın öncesinde taşımalı sistemle Çivril'deki okullara giderek eğitim gören öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet olmadığı için EBA'ya erişim sağlayamıyor. Ders saatlerinden önce telefon ve tabletlerini ellerine alan öğrenciler, mahallelerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tepelere çıkarak canlı yayınlanan derslere katılabilmek için sinyal arıyor.

"Canlı derslere katılmak istiyoruz"

İnternet vericilerinin mahalleye ters istikamette kalmasından dolayı telefon ve internetin çekmediğini belirten lise öğrencisi Döndü Akbaş, "Evlerde internet çekmediği için köyün dışında, internetin çektiği yerlere yürümek zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerimizin verdiği canlı derslere giremiyoruz ve konulardan uzak kalıyoruz. EBA TV'den dersleri görmek yetmiyor biz internetten canlı derslere katılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Mahallemize internet bağlanmasını istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden olan Gülsüm Bozkurt, torunlarının internetten derse giremediğini belirterek, "Çocuklar evden internete giremiyoruz diyorlar. Televizyondan da ders saatini kaçırıyoruz, yapamıyoruz diyorlar. Çocuklarımızın derslere katılabilmesi için mahallemize internet bağlanmasını istiyoruz" dedi.

Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar
Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar
Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar
Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar - Son Dakika

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