Onur Aldoğan'dan fantastik film

Avcı ; Türkiye'de ilk defa çekilen masalsı-fantastik/aksiyon türünde bir film olma özelliği taşıyacak. H. Hakan Eren'nin yapımcılığında bütçesi, görsel efektleri, tasarımı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken filmin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Başrollerinde ; Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan ve Levent Sülün'nün bulunduğu filme Aylin Eren,Turgay Baydur, Filiz Cerci, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan, Vahdet Çakar da oyunculukları ile eşlik ediyo

Filmin sürprizlerinden biri ise Survivor All Star'ın şampiyonu Turabi Çamkıran. Arkeoloji öğrencisi Melis ile avcı Phaldor'u bir araya getiren kehanetin perde arkasını anlatan Avcı İlk Kehanet filminin fragmanı sosyal medyaya yüklenir yüklenmez büyük gördü ve izleyicilerde heyecan yarattı. Ayrıca " Avcı " sinema filmi bir seri olarak tasarlanmış ve yurtdışı sinemasında da de ülkemizi temsil etmek için gün sayıyor.