OPEC: Cidde'de petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırı korkakça bir eylem - Son Dakika

OPEC: Cidde'de petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırı korkakça bir eylem

24.11.2020 20:49
OPEC: Cidde'de petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırı korkakça bir eylem, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kenti yakınlarındaki petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırının korkakça bir eylem olduğunu bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kenti yakınlarındaki petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırının korkakça bir eylem olduğunu bildirdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun, her türlü terör ve sabotaj eylemine karşı olduğu vurgulandı.

Bu tür saldırıların petrol piyasası ve küresel ekonomiler üzerinde istikrarsızlık yaratmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, "Suudi Arabistan'da Cidde'nin kuzeyindeki petrol ürünleri dağıtım istasyonunda yangın çıkmasına neden olan terör saldırısı, hayati önem taşıyan enerji ihtiyaçlarının dağıtılmasına yardımcı olan önemli bir tesise karşı yapılan korkakça bir eylemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da bu tür sabotaj eylemlerinin enerji tedarik güvenliğine zarar verdiğini, piyasada çok fazla belirsizlik ve fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini belirtti.

Olayın ardından yagının hızla söndürülmesinin ve saldıra kimsenin yaralanmamasının çok sevindirici olduğunu vurgulayan Barkindo, "Saudi Aramco'nun müşterilerine yakıt tedarikinin etkilenmemiş olması, olayın pazar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Suudi Arabistan, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC: Cidde'de petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırı korkakça bir eylem - Son Dakika Ekonomi


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