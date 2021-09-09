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Opel'den eylül ayına özel teklifler - Son Dakika

Opel'den eylül ayına özel teklifler

09.09.2021 12:33
Opel'den eylül ayına özel teklifler, System.String[]

Opel, eylül ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor.

Opel, eylül ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor.

Opel Türkiye açıklamasına göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip SUV modeli Crossland'e 227 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel'in dikkati çeken hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan en yeni modeli Mokka'ya ise 365 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarlar sahip olunabiliyor.

Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Bununla birlikte, hatchback modeli Corsa, 189 bin 900 TL'den ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 419 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği, eylül ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanımı, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre, Opel, ticari araç ürün ailesinde eylül ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor.

Bu kapsamda, Opel Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 90 bin TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkati çekiyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, 173 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in eylül ayına özel fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo'da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 seçeneğiyle sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, eylül ayı boyunca 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life ise 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 336 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla hem şirketler hem de geniş aileler için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Türk Lirası, Tragger, Türkiye, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel'den eylül ayına özel teklifler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Opel'den eylül ayına özel teklifler - Son Dakika
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