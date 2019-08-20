Open Arms: 19 gündür denizde bekletilen göçmen yardım gemisindekiler karaya çıkarılıyor

Akdeniz'den kurtardığı göçmenlerle 19 gündür güvenli bir liman açılmasını bekleyen Open Arms yardım gemisi, savcılık kararıyla sonunda İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşabilecek.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Agrigento savcılığı, halen 83 göçmenin bulunduğu Open Arms gemisinin limana demirlemesi ve taşıdığı göçmenlerin karaya indirilmesi talimatı verdi. Savcılık talimatıyla gemiye limana yanaşınca el koyulacak.

İtalyan basınındaki haberlere göre Agrigento savcılığı tarafından bugün Open Arms gemisinde yapılan incelemeler sonrası geminin limana yanaşması kararı alındı.

Open Arms gemisi tarafından kurtarılan göçmenlerin bir kısmı tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları gerekçesiyle tahliye edilmiş, 18 yaş altındakilerin de birkaç gün önce karaya çıkmasına izin verilmişti.

Gemide kalan göçmenlerden bazıları son birkaç gündür denize atlayıp yüzerek karaya ulaşmaya çalışıyordu. Denize atlayan bu kişilerden bazıları tekrar Open Arms gemisine bazıları da Lampedusa adasına götürülmüştü.

İtalyan hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin girişimiyle kabul edilen "güvenlik yasasıyla" limanlarını göçmen taşıyan yardım gemilerine kapatmıştı.

Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise geçen hafta, Open Arms'a yönelik liman yasağını askıya almıştı. Mahkeme kararının ardından İtalyan kara sularına giren gemi Lampedusa limanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Ancak Salvini tekrar devreye girerek geminin limana yanaşmasını ve göçmenlerin karaya çıkmasını önlemişti.

Open Arms gemisinin bir İspanyol sivil toplum örgütüne ait olması nedeniyle İspanya ile İtalya arasında da atışmalar yaşanmıştı. Son olarak İspanyol hükümeti gemiye liman açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Open Arms yetkilileri, gemideki durumun dayanılmaz hal aldığını belirterek İtalya ve Avrupa'yı göçmenleri alıkoymakla suçluyordu.