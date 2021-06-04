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OPET'te kağıt slip dönemi sona eriyor, yerine fidanlar dikiliyor - Son Dakika

OPET'te kağıt slip dönemi sona eriyor, yerine fidanlar dikiliyor

04.06.2021 12:25
OPET'te kağıt slip dönemi sona eriyor, yerine fidanlar dikiliyor, System.String[]

OPET, Yeşil Yol Projesi kapsamında Opet Kart işlemlerinde kağıt slip basımını durduruyor.

OPET, Yeşil Yol Projesi kapsamında Opet Kart işlemlerinde kağıt slip basımını durduruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, "Yeşili kaybeden, yaşamı kaybeder" sloganıyla sürdürdüğü Yeşil Yol Projesi kapsamında tüm Türkiye'deki istasyonlarında Opet Kart ile yapılan akaryakıt işlemlerinde kazanılan yakıt puan veya harcama bilgilerine ait kağıt slip basımını durdurarak elde edilecek tasarrufla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ağaçlandırma çalışmasının ilk durağı olan İzmir Menemen'de bulunan Opet Market ve Akaryakıt İşletmeciliği AŞ istasyonunda 6 bin 100 metrekare alanda top akasya, leylandi, alev ağacı, bodur ateş dikeni ve güllerden oluşan toplam 1170 adet fidan dikildi.

OPET müşterileri ise Opet Kart ile yaptıkları işlemlere dair bilgilere kağıt slip yerine artık istasyonlardaki Teknopod cihazlarından, Opet Mobil uygulamasından, Opet Online İşlem Merkezi ve 6738 kısa SMS kanalından ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, şirket olarak tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya odaklandıklarını belirterek, "İstasyonlarımızda kağıt slip devrini kapatıyor, yerine fidanlar dikiyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye. Salgın döneminde lideri olduğumuz Temiz Tuvalet Kampanyası nedeniyle tüketicilerimiz tarafından tercih edilmeye devam ettik. Toplum sağlığı için 2000 yılından bu yana devam eden kampanyamızın önemi ve değeri salgınla birlikte daha iyi anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağca, kağıt slip basımına son verme kararının şirket içinde oluşturulan proje gruplarından çıkan bir fikir doğrultusunda geliştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2004'te başlattığımız Yeşil Yol Projesi, çevre konusundaki hassasiyetimizin bir sonucu. İstasyonlarımızın çevresini ve kamusal alanları ağaçlandırdık, toplumumuzun çevre konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitim faaliyetleri düzenledik. Yeşil Yol Projesi ile sadece OPET düzeyinde çevreci bir aktivite sürdürülmesi değil, bu konudaki bilinçlendirme ve iş birliği çabalarıyla toplumun geneline yayılan bir çevre bilinci hedeflendi. Uzun vadeli ağaçlandırma girişimleri ile bitki örtüsünü korumayı ve artırmayı amaç edinerek sürdürdüğümüz projede, eğitimler ve fidan dikim aktiviteleriyle toplumumuzu bilinçlendiriyoruz. Yeşil Yol Projesi ile bugüne dek istasyonlarımızda ve belediyelerce belirlenen ağaçsız alanlarda, 1 milyonun üzerinde bitki dikimi gerçekleştirdik. İstasyonlarımızı ve çevresini, şehir merkezlerindeki park ve bulvarları yeşillendirdik. İl çevrelerinde OPET ormanları kurduk."

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, The Green Mile, Menemen, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPET'te kağıt slip dönemi sona eriyor, yerine fidanlar dikiliyor - Son Dakika Ekonomi


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