OPPO ve Qualcomm, 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesinde birlikte çalışacaklar

OPPO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen, OPPO ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin geçmişini gözden geçirerek 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

OPPO'dan yapılan açıklamada, şirketin, endüstri patentleri, yenilikçi ürünleri ve yeni 5G uygulamalarının keşiflerinde Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla sektörde büyük bir avantaja sahip olduğu belirtildi.

OPPO, küresel endüstri ortaklarıyla yakın bağlarını sürdürmeye, 5G ürünlerinin dünya çapında yaygınlaştırılmasını hızlandırmaya ve 5G standartlarının, teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesini teşvik etmeye devam edecek.

OPPO'nun, 3GPP'ye standartla ilgili 3 binden fazla teklif sunması, şirketi 5G standartlarının oluşturulmasına katılan en etkili akıllı telefon üreticilerinden biri haline getirdi. Haziran itibariyla OPPO, 3 bin 100'den fazla global patent başvurusu yaptı ve 1000'den fazla 5G standart patent ailesini Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi'ne bildirdi.

OPPO, farklı fiyat aralıklarındaki 5G özellikli cep telefonlarını küresel kullanıcıların 5G ihtiyaçlarını karşılamak için tanıtmıştı. Gelecekte 5G, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri, yeni akıllı telefon modellerine entegre ederek 5G'nin daha aktif kullanılmasını sağlamayı amaçlayan OPPO, tüketicilere tamamen entegre bir teknoloji deneyimi sağlayacak.

Dünya çapında 74 operatör şu anda 5G teknolojisi için "OPPO 5G Landing Project" aracılığıyla OPPO ile ortaklık yapıyor. Bu iş birliği tüketicilere en iyi 5G deneyimini getirecek. Akıllı bağlantı çağı ortaya çıkarken OPPO, 5G, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve büyük veri dahil olmak üzere en son teknolojiye olan yatırımlarını artırmaya devam edecek. Ayrıca OPPO, 5G mobil teknoloji yenilikleri konusunda küresel endüstri zinciri ortaklarıyla birlikte çalışarak yeni bir akıllı bağlantı ekosistemi oluşturmak için iş birliği yapacak.

"Qualcomm ile akıllı telefonların geliştirilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, OPPO ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin geçmişini gözden geçirerek 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Chen, OPPO ve Qualcomm'un uzun bir süredir güvenilir bir iş birlikteliklerinin olduğuna dikkat çekerek,"Qualcomm ile akıllı telefonların geliştirilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Bu yıl Qualcomm'un Snapdragon mobil platformuyla donatılmış birkaç akıllı telefon modelini ve 5G ürünlerini Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda piyasaya sürerek tüketicilere daha fazla 5G ürün seçeneği ve deneyimi getirdik. Gelecekte de dünya çapında 5G ürünlerinin geniş ölçekli ticari kullanımını teşvik etmek için Qualcomm ile ortak çalışmaya devam edeceğiz."değerlendirmesinde bulundu.

Tony Chen konuşmasında, 5G teknolojisinin OPPO'nun yenilikçilik yolunda önemli bir konu olduğunu vurguladı.