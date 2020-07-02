Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor - Son Dakika

Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Optimar Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan son anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 51.55 olarak ölçüldü. Yüzde 22.9 oy alan CHP ve yüzde 8.5 oy alan İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüş ise dikkat çekti.
Optimar Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı ise dikkat çekti.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Optimar, son seçim anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların çoğunluğunun verdiği cevap ise AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 41.45, MHP'nin oy oranı ise 10.1 olduğu görüldü. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 51.55 oldu.
OPTİMAR'IN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:12
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