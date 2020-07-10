ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi - Son Dakika

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi

ORC Araştırma'nın yaptğı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre 4 siyasi parti, yüzde 10'luk seçim barajını aşıyor. Ankete göre; AK Parti yüzde 37.3, CHP yüzde 26.2, MHP yüzde 13.0, HDP ise yüzde 10.4 oy alarak barajı geçti. İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi barajı geçemedi.

ORC Araştırma şirketinin 15 Haziran – 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında 81 İlde 53560 kişi ile yaptığı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi. Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunda AK Parti yüzde 37.3, CHP yüzde 26.2, MHP yüzde 13, HDP yüzde 10.4 oy aldı. AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı bu ankette toplam oy oranın yüzde 50.3'ünü aldı.

4 PARTİ BARAJ ALTI KALDI

ORC'nin 81 İlde 53 bin 560 kişiyle yaptığı ankette baraj altı kalan partilerden İYİ Parti yüzde 6.8, Ali Babacan'ın partisi DEVA Partisi yüzde 2.6, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi yüzde 1.7, Saadet Partisi yüzde1.1 oy aldı.


ANKETTE MİLLETVEKİLLERİNİN PERFORMANSI DA SORULDU

ORC Araştırma, halka 27'inci dönem milletvekillerinin performanslarını da sordu. Araştırmada en başarılı 100 milletvekilinin partilere göre dağılımı yapıldı.

Her milletvekilinin kendi seçmen grubunca değerlendirildiği ankete katılan kişilere; son iki yılı değerlendirdiğinizde, bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişiminde "Sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisi?" sorusu yöneltildi. Tabloda başarı oranına göre Güneydoğu Anadolu bölgesinin en başarılı 10 milletvekilinin 6'sının AK Parti, 3'ünün HDP ve 1'inin de CHP'li olduğu sonucuna ulaşıldı. Çalışmada parti başkanlarının değerlendirme dışı bırakıldığı aktarıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:19 

Son Dakika Politika ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi - Son Dakika

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