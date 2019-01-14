Son Dakika Haberleri: Ördek Avında Ölen 2 Kardeş Toprağa Verildi

Ördek Avında Ölen 2 Kardeş Toprağa Verildi

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Ördek Avında Ölen 2 Kardeş Toprağa Verildi, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisinde yağışın ardından oluşan gölette 3 arkadaşıyla ördek avladığı sırada fiber teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3 arkadaştan Mustafa (43) ve Erkin Ölmez (46) kardeşlerin cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye getirilen Mustafa ve Erkin Ölmez kardeşlerin tabutlarının üstüne havlu konuldu.

Ölmez kardeşler, cenaze namazı sonrası Hacılar Kırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Erkin Ölmez'in kara yollarında çizgi boyaması yapan özel bir firmada çalıştığı, kardeşi Mustafa'nın ise 1 kız çocuğunun olduğu, kendisine ait forklift servisi hizmeti veren iş yerinin bulunduğu öğrenildi.

Torbalı ilçesinde dün yağmur sularının birikmesi sonucu oluşan gölette ördek avlayan Hüseyin Karakuş, Mustafa ve Erkin Ölmez ile Mesut Yıkılmaz'ın bulunduğu fiber tekne batmış, AFAD, itfaiye ve deniz polislerinin çalışması sonucu Ölmez kardeşler ile Yıkılmazın cansız bedenlerine ulaşılmış, Karakuş yaralı kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Çaybaşı, Torbalı, İzmir, Güncel
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