Ordu chp 'cumhuriyet halk fırkası' zihniyetini ortaya koydu-1

CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son seçimlerde geniş halk kesimleri ile barıştığını zannettik ama 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ordu'da düzenlenen, 'Türkiye'yi geleceğe taşımak' konulu konferansa katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki (OKSM) konferansta konuşan Kurtulmuş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e Bu kadına haddini bildiriniz diye bağırmasına değindi. Kurtulmuş, CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sözü hatırlıyoruz; 28 Şubat'ın o karanlık günlerini. Milletin çocuklarına karşı başka bir şey demiyor, 'Şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin, başkası konuşsun' diyebilir; ama ne diyor 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat'ta, o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanı'ydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen Merve Kavakçı hanımefendi Meclis'e geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular ve o zaman merhum başbakan kalkarak, 'Şu kadına haddini bildirin' diye nasıl konuştuysa aynı şeyi söylüyorlar diye konuştu.

Devlet ile millet kaynaşmasının, güçlü Türkiye'nin en önemli adımlarından olduğunu belirten AK Parti'li Kurtulmuş, Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye'de bu mütegallibe siyaset anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların zihniyetine göre. Bunlar geri hizmetlerde bulunacak halk kitleleridir. Onun için 'Haddini bildirin' demişlerdi, 20 sene evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk kesimleriyle barıştığını zannettik ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz dedi.

'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin bazı siyasi parti temsilcilerinin 'erken seçim' çağrısını hatırlattığı Kurtulmuş, 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, 'Şimdi bir kere erken seçim, öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir meseledir. Türkiye'de de geçmiş dönemlerde erken seçim oldu. Şunu çok açık ifade ederim; Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 tane önemli seçim gerçekleştirdi. Genel seçimler, yerel seçimler, Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısı ile Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı ve bu seçimlerden sonra ne söyledik, bundan sonra 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapması mümkün değildir. 2024'e kadar da yerel seçimler gündeme gelmeyecektir. Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım. Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısı ile erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdırö diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SEÇİM TARTIŞMALARI İLE KAYBEDECEK BİR VAKTİ YOKTUR'

Uluslararası alanda ortaya çıkan üstün performans nedeniyle muhalefetin rahatsızlık duyduğunu ve erken seçim istediğini kaydeden Kurtulmuş, 'DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'den Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı bir takım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'te genel seçimi, 2024'te de Allah nasip ederse yerel seçimi yaparak, Türkiye yoluna devam edecektir. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslar arası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir, Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023-2024'te Türkiye birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel seçim olmak üzere inşallah o tarihlerde gidecektirö dedi.

'HODRİ MEYDAN'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme dönülmesi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kurtulmuş, şunları kaydetti

Muhalefetteki dostlarımıza da arkadaşlarımıza da rakiplerimize de şunu tavsiye ederiz; Türkiye'de bir referandum yapılmamış ve Türkiye'de halk referandumla anayasayı değiştirme kararı alıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş gibi konuşulamaz. Türkiye'de hangi sistemin ne şekilde oluşturulacağının yolu bellidir. Bu da anayasal değişiklik gerektirir. Yani eğer parlamentoda bunların dışardan konuşmak yerine, eğer parlamentoda bir anayasal değişiklik sürecini yapabilecek güç ve imkan görüyorlarsa buyursunlar hodri meydan, parlamentodan anayasa değişikliğini geçirsinler. Eğer sayımız o kadar yok, referandumda halk verir diyorlarsa, yine parlamentoda belli bir sayıyı bulmak lazım. Yani anayasa tartışması her zaman yapılabilir. Bizde siyasi hayatımız boyunca çok kere anayasanın değiştirilmesi ilgili görüşlerimiz oldu ama parlamenter sisteme nasıl geçileceği, yolu bellidir. Falanca parti istiyor diye parlamenter sisteme geçilmez. Millet isterse, anayasa değişikliği yaparsa, uygun görürse, parlamentoda gerekli oy bulunursa bunun yolu açılır.ö