Ordu'da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Ordu'da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı

ORDU'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Kirazgüneyi Mahallesi'nde 1 cadde ile 4 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ORDU'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Kirazgüneyi Mahallesi'nde 1 cadde ile 4 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kirazgüneyi Mahallesi'nin bazı cadde ve sokaklarının karantina alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; Ordu ili Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Kirazgüneyi Mahallesi'nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Ordu Valiliği, Gürgentepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:02 Kaynak: DHA

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