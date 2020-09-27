Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kanocu son anda kurtarıldı - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki etkinlik sırasında suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kanocu, kurtarıldı.

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği (ORKADO) üyeleri, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu'nun tanıtımı amacıyla etkinlik düzenledi.

Kanoyla suya açılan dernek başkanı Mustafa Sarıkaya, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde şelalenin altında ters girdaba yakalandı.

Kanosundan suya düşen Sarıkaya, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Öğretmen olan Sarıkaya'yı kurtarmak için çalışma başlatan dernek üyeleri, başarılı olamadı.

Etkinliği takip eden AA muhabiri, bölgede faaliyet gösteren restoran işletmecisi Fedai Bayram'ı arayarak ip istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bayram, Sarıkaya'ya ip atarak son anda kurtarılmasını sağladı.

Sudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan Sarıkaya, kendisini kurtaran Fedai Bayram'a sarılarak teşekkür etti.