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Dalga sörfü eğitimleri başladı - Son Dakika

Dalga sörfü eğitimleri başladı

09.06.2021 13:07

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da dalga sörfü eğitimlerinin başladığını bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da dalga sörfü eğitimlerinin başladığını bildirdi.

Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'ndaki Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, sörf eğitmeni Deniz Toprak'tan bilgi aldı.

Dalga sörfü eğitimi alan çocuk ve gençlerle bir araya gelen Güler, basın mensuplarına, denizden daha fazla istifade etmek amacıyla birçok çalışmaya imza attıklarını, bunlardan birinin de sörf sporu olduğunu söyledi.

Güler, hayata geçirdikleri Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile sörf sporuna ilginin arttığına işaret ederek, belediye öncülüğünde sörf sporunun Ordu'da yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Ordu'da denizin yıl boyu kullanılabileceğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Sörf kış aylarında da gerekli kıyafetler olduğunda yapılan bir spor. Karadeniz çok güneşli olmasa da 12 ay dalgamız var. Bu ortamı sörfle değerlendirdik. Dolayısıyla sadece yazın değil, kışın da denizi hayatımıza dahil ettik. Şimdi burada çok farklı illerden ve yurt dışından gelenler sörf eğitimi alıyor."

Sörf öğrenmek için İstanbul'dan geldiğini kaydeden Togan Kılıç ise "Ben doğma büyüme Samsunluyum. Yanı başımızda böyle bir spor yapıldığını duyunca hemen Ordu'ya geldim ve sörf öğreniyorum. Bazen muhteşem dalgalar oluşuyor. Yeni başladım ve sonuna kadar devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Karadeniz'de dalga sörfünün yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Alara Kılıç, "Karadeniz'de böyle bir sporun yapılması çok gurur verici, çok mutlu oldum. Üç gündür burada eğitim alıyorum. Burada ortam çok güzel, kısa sürede güzel şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.

Dalga sörfü eğitimleri başladı
Dalga sörfü eğitimleri başladı
Dalga sörfü eğitimleri başladı
Dalga sörfü eğitimleri başladı

Mehmet Hilmi Güler, Deniz Toprak, Karadeniz, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dalga sörfü eğitimleri başladı - Son Dakika Spor


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