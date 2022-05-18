Ordu'da dolandırılan annenin engelli oğluna akülü araç alındı

Ordu'da, internet üzerinden alışveriş sırasında dolandırılan Bilge Lafcı'nın engelli oğlu için almak istediği akülü araç, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle temin edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Bilge Lafcı'nın, engelli oğlu Bilkan Demirer'in ihtiyacı olan akülü engelli aracı alabilmek için biriktirdiği parasını dolandırıcılara kaptırdığı anımsatıldı.

Vali Sonel'in, bir süre önce aileyi evinde ziyaret ettiği, Bilkan'ın ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracını kendisinin alacağının sözünü verdiği aktarılan açıklamada, Bilge Lafcı'nın, engelli oğlunu gezdirebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği özelliklere sahip aracın, Vali Tuncay Sonel adına Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ender Yanık tarafından aileye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen anne Lafcı, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin çok duyarlı birisi olduğunu duymuştum ama bugün bizzat yaşayarak bunu anladım. Bizi o kadar mutlu etti ki anlatamam. Bilkan'ımın doğum günüydü. Ona en güzel doğum günü hediyesi oldu. Hayatımızda aldığımız en güzel hediye oldu. Bu araçla Bilkan'ımı rahatça gezdirebileceğim. O da çok mutlu olacak. Sayın Valimize, oğlum Bilkan ve kendim adıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Bilge Lafcı, internet üzerinden ikinci el akülü tekerlekli sandalye almak istemiş, görüştüğü ilan sahibinin hesabına 2 bin lira para yatırmıştı. Akülü tekerlekli sandalyenin kendisine teslim edilmemesi üzerine cumhuriyet savcılığına başvuran Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.