Ordu'da Eğitime Kar Engeli
20 dakika önce
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
Ordu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Gölköy
, Gürgentepe
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe
ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, İkizce
ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye
ilçesinde Yenikent
ve Pelitliyatak
mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da yarın tatil edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:32 Kaynak: AA
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