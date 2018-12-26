Son Dakika Haberleri: Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da Eğitime Kar Engeli

20 dakika önce

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Ordu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İkizce ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye ilçesinde Yenikent ve Pelitliyatak mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da yarın tatil edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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