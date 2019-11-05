Son Dakika Haberleri: Ordu'da elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu
Son Dakika Güncel Ordu'da elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu

Ordu'da elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu

8 saat önce

Ordu'da yediği elmanın soluk borusuna kaçması sonucu solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Aydın'ın (38) böbrekleri ve karaciğeri üç hastaya nakledilecek.

Ordu'da elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu, System.String[]

Ordu'da yediği elmanın soluk borusuna kaçması sonucu solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Aydın'ın (38) böbrekleri ve karaciğeri üç hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce evinde yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaşan zihinsel engelli Aydın, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen Aydın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Aydın'ın organlarını bağışladı.

Erzurum'dan gelen ekipler, yaklaşık 5 saatlik operasyonla Hasan Aydın'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.

Organlar, Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Ordu Özel Umut Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'ın ani solunum durması sonucu hastaneye getirildiğini söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen Hasan Aydın'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Yücesan, organlarının ailesi tarafından bağışlandığını ifade etti.

Yücesan, organ bağışı konusunda duyarlı davranan Aydın'ın ailesine teşekkür etti.

Hasan Aydın, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı
Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]